Birikim Varlık halka arz ne zaman? Birikim Varlık halka arz fiyatı ne kadar? Birikim Varlık halka arz kodu ne? Birikim Varlık hangi bankadan alınır?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Birikim Varlık halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Birikim Varlık halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Birikim Varlık halka arz ne zaman? Birikim Varlık halka arz fiyatı ne kadar? Birikim Varlık halka arz kodu ne? Birikim Varlık kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...