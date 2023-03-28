Birhan Tut kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Birhan Tut'un hayatı ve biyografisi!

Kanal 7 ekranında yayınlanan Emanet dizisinde rol alan Birhan Tut, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. Bunun ardından Birhan Tut'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Birhan Tut kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Birhan Tut'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında oyuncu Birhan Tut geliyor. Haberler.com'a konuk olan değerli oyuncu Birhan Tut ile ilgili bilgiler sizlerle... Peki, Birhan Tut kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

BİRHAN TUT KİMDİR?

Birhan Tut 1994 İstanbul doğumludur. Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Birhan Tut ilk olarak 2010 yılında Elde Var Hayat dizisinde rol almıştır. Zamanla birçok dizide rol alan Birhan Tut şimdilerde Emanet dizisinde rol almaktadır.

Birhan Tut, 28 Mart 2023 Salı günü Haberler.com'un konuğu olmuştur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Birhan Tut'un İnstagram'da 181 bin takipçisi bulunmaktadır.

Birhan Tut'un Rol Aldığı Diziler: