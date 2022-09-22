Çevremizde olup bitenleri algılamak, çevremizdeki olayların bilincinde olmak hepimizin sahip olması gereken davranışlardan biridir. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan soru ise Bireysel farklılıklara neden saygı duymalıyız? Sorusudur. Bireysel farklılıklara neden saygı duymalıyız? Bireysel farklılık nedir? Saygı nedir?

Bireysel farklılıklara neden saygı duymamız gerektiği araştırılan konulardan birisi. Vatandaşın sıklıkla araştırdığı soru ise Bireysel farklılıklara neden saygı duymalıyız? Sorusudur. Vatandaşlar Bireysel farklılık nedir? Ve Saygı nedir? Kavramlarını da sıklıkla araştırmakta. Peki, Bireysel farklılıklara neden saygı duymalıyız? Bireysel farklılık nedir? Saygı nedir?

BİREYSEL FARKLILIKLARA NEDEN SAYGI DUYMALIYIZ?

Hepimizin sahip olması gereken davranışlardan bir tanesi de bireysel farklılıklara saygı duyabilmektir. Peki neden bireysel farklılıklara saygı duymalıyız? Sorusunun cevabı ise şöyle; Her insanın ilgilendiği, sevdiği alanlar farklıdır bu nedenle her bireyin kendine ait özellikleri ve farklılıkları vardır. Birbirimizde var olan farklı düşüncelere, bakış açıları ve ilgi alanlarına saygı duymazsak ikili ilişkilerimizde bazı iletişimsel problemler yaşayabiliriz. Bu nedenle bireysel farklılıklara saygı duymalıyız. Özellikle küçük yaşta gelişimine devam eden çocuklara aşılanması ebeveynlerin dikkat ettikleri arasındadır. Bireysel farklılıklara saygı en doğru şekilde küçük yaştayken edinilir.

BİREYSEL FARKLILIK NEDİR?

Her bireyin kendisine ait bir yaşam tarzı vardır bu nedenle hepimizin birbirinden farklı düşünceleri, ilgi alanları ve davranışları olabilir. Yetiştirilme tarzı bireysel farklılıkları var eden en önemli etkendir. Bir kişinin sevdiği davranışı bir başkası sevmeyebilir. Bu da bireysel farklılık olur.

SAYGI NEDİR?

Saygı, ilişki içinde olan birey veya kurumların (örneğin dinlerin veya ulusların), birbirlerinin ilgi ve tutumlarının farkında oldukları, yapıcı bir davranış tarzını benimsedikleri olumlu bir duygu. Saygı, ilişkide olunan, iletişim kurulan varlık veya oluşumun hak, değer, inanç ve her türlü özelliğini göz önünde tutmak ve bunlara önyargısız yaklaşmayı içerir. Her ne kadar tersi gibi gözükse de saygı kavramı haklar kavramının varlığından önce gelir ve haklar kavramına dayanmaz. Saygı, terim olarak genellikle kişiler arası ilişkilerde kullanılır. Buna göre Türk Dil Kurumunun saygı sözcüğüne verdiği tanımlar şöyledir:

1. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.

2. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

Aslında saygı terimi kişiler arası ilişkilerle sınırlı değildir; hayvanlar, gruplar, müesseseler ve örneğin ülkeler arasında kullanabilen bir terimdir.

Her ne kadar saygı zaman zaman kibarlık veya görgü ile eş anlamlı kullanılsa da, bunlar birer davranışken saygı bir tutumdur. Davranışlarda görülen kültürler arası farklılıklar ve aynı davranışın farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıması sonucu zaman zaman kişiler tamamen kendilerine dair unsurlardan veya dışa dönük çeşitli davranışlarından dolayı, saygısızlık kastı olmasa da saygısız olarak tanımlanabilirler.