Birçok nasıl yazılır? TDK'ya göre birçok ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Birçok' doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları sorularında karşımıza çıkan ve yazılışı sürekli karıştırılabilen sözcüklerin başında "Birçok" kelimesi geliyor. Birçok kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır merak ediliyor. Sürekli karıştırılan birçok kelimesi nasıl yazılır şimdi TDK'ya göre anlatalım. Birçok nasıl yazılır? Bir çok ayrı mı yazılır yoksa birçok yan yana bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre birçok nasıl yazılır? Birçok kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı? Birçok kelimesi nasıl yazılıyor tüm ayrıntılarıyla haberimizden ulaşabilirsiniz. Diğer bitişik yazılan kelimeleri de inceleyeceğiz. Detaylar yazımızda...

BİRÇOK NASIL YAZILIR?

Doğru yazılışı : Birçok (Bitişik yazılır)

Hatalı yazılışı : Bir çok

Tdk'ya göre birçok kelimesi birleşik yazılır . Türk Dil Kurumu'na göre "Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit" anlamına gelen birçok kelimesi ayrı değil bitişik yazılmaktadır. Yani "birçok" kelimesi birleşik yazılır.

TDK'nın sitesinde birçok kelimesini arattığımızda yukarı gördüğünüz gibi kelime yan yana yani bitişik yazılıyor.

Birçok ile ilgili örnek cümleler:

- Sigaranın birçok zararları vardır

- Matematikte birçok soru tipi vardır.

- Birçok kez aynı hatayı yapıyorsun...

BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER (TDK'YA GÖRE)

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

- Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

Buna göre birçok, birkaç, hiçbir vb. gibi kelimeler birleşik yazılmaktadır.