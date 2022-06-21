Birce Akalay kimdir? Birce Akalay hayatı ve biyografisi! Birce Akalay kaç yaşında, nereli?

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Birce Akalay 19 Haziran 1984, İstanbul Türk oyuncu.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı (2003). Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturi Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. 2004-2007 yılları arasında Piyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sunmuştur. 2007 yapımı olan Kader ve yine 2007 yapımı Senin Uğruna dizisinde baş karakterleri canlandırmıştır. Aynı zamanda 2008 Asi adlı TV dizisine konuk oyuncu olarak bir süreliğine katılmıştır. Bunların yanı sıra oyuncu 2008'de vizyona giren Son Ders ve 2009 Ekim aynında vizyona giren Nefes filmlerinde rol almıştır.

2009 yılında ekranlarda olan Alayına İsyan isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009'da Atv'nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı'nda Zişan rolüyle izlediğimiz Birce Akalay'ın aynı yıl başlayan programı Sinema Dünyası bir yayın dönemi devam etmiştir.

2010 yılında eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte Ürgüp'te bir aşkı anlatan Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında yakında Atv ekranlarında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini oynadı. 2013 yılında yayınlanan "Böyle Bitmesin" dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. Son olarak "Küçük Ağa" dizinde Sinem karakterini canlandırmıştır. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir.

2 yıl süren evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlik sebebiyle 17 Ocak 2017'de boşanmışlardır. 2015 yılında Atv'de yayınlanmakta olan Evli ve Öfkeli adlı dizide dört baş rolden birini üstlenmiştir. 2016 yılında yayın hayatına giren 2017 Nisan ayında final yapan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde, ''Hayat'' karakterini canlandırdı.

Filmografi

Hayat Bazen Tatlıdır(dizi-2016-2017)

Küçük Ağa (dizi, 2014) - Sinem - 2014 - 2015

Böyle Bitmesin - 2013 - Aylin

Yer Gök Aşk - Havva - 2010 - 2011

Ben Onu Çok Sevdim - Ayhan Aydan - 2013

Sizi Seviyorum (film) - Eda - 2011

Nefes: Vatan Sağolsun - 2009

Kış Masalı - 2008 - Zisan

Alayına İsyan - 2008 - Sevtap

Son Ders: Aşk ve Üniversite - 2007 - Sevim

Senigallia - 2006 - Özlem

Kader - 2006 - Lamia

Asi (dizi) - 2006 - Zeynep

Ra - 2013 - Sientist 1qq