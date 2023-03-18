Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Birce Akalay Asi dizisinde oynadı mı? Merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Birce Akalay Asi dizisinde oynadı mı? Birce Akalay Asi dizisinde rol aldı mı, almadı mı?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Birce Akalay merak konusu oldu. İşte Birce Akalay hakkında merak edilen Birce Akalay Asi dizisinde oynadı mı? Birce Akalay Asi dizisinde rol aldı mı, almadı mı?

BİRCE AKALAY ASİ DİZİSİNDE OYNADI MI?

Birce Akalay, 1984 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi, Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun oldu. Rol aldığı ilk dizi, 2007 yılında yayınlanan Asi dizisi oldu. Buna göre Birce Akalay Asi dizisinde oynamıştır.

ASİ DİZİSİ

Asi, ilk bölümü 26 Ekim 2007 tarihinde yayımlanan dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. 2 sezondan oluşan dizi, 19 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan 71. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.