Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da bu sene yok mu, ayrıldı mı? Bircan Bali neden yok?

Bircan Bali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım magazin gündemine otururken Bircan Bali Söylemezsem Olmaz bu sene yok mu merak edildi. Peki, Bircan Bali neden yok? Bircan Bali Söylemezsem Olmaz bu sene yok mu?

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali'nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Söylemezsem Olmaz programının yeni sezonuna ilişkin özleri dikkatleri çakerken Bircan Bali Söylemezsem Olmaz bu sene yok mu? Bircan Bali neden yok merak edildi.

BİRCAN BALİ SÖYLEMEZSEM OLMAZ BU SENE YOK MU?

Bircan Bali sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide:

"Değerli takipçilerim ve seyircilerim. 8 sezonu bitirdiğim Söylemezsem Olmaz programında bu yıl yer almayacağımı belirtmek isterim. Magazin programları için misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. TV hayatımı yeni renklerle devam ettirmek istiyorum. Hepinize teşekkürler." dedi.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. 2018 yılında 5 yıllık evlilikleri sona ermiştir.

Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.