Bircan Bali, Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuştuğu için hakkında açılan davadan beraat etti. Gündeme gelen olayın ardından ise Bircan Bali ne dedi? Bircan Bali ile Hadise olayı ne? soruları aratıldı.

Bircan Bali ne dedi? Bircan Bali ile Hadise olayı ne? merak ediliyor. Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Bircan Bali, Arto, Seren Serengil ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Peki, Bircan Bali ne dedi? Bircan Bali ile Hadise olayı ne?

BİRCAN BALİ NE DEDİ?

Bircan Bali, Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuştuğu için hakkında açılan davadan beraat etti. Sosyal medya hesabından karar dilekçesini paylaşan Bali, "Hadise 'hakaret ettin' demiştin de hakim sana 'yok daha neler' demiş" dedi.

HAKLARINDAKİ SUÇLAMAYI REDDETMİŞLERDİ

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla program sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Daha önce dava kapsamında ifadeleri alınan Bircan Bali ve Arto konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddetmişlerdi.

BİRCAN BALİ BERAAT ETTİ

Hadise'nin şikayetçi olduğu davada karar çıktı. Mahkeme, Bircan Bali'nin hakaret davasından beraatine karar verdi. Instagram hesabından karar dilekçesini yayınlayan Bircan Bali, avukatına teşekkür ederek "Hadise 'hakaret ettin' demiştin de hakim sana 'yok daha neler' demiş" notunu yazdı.

BİRCAN BALİ HADİSE OLAYI NEDİR?

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Bircan Bali, Arto, Seren Serengil ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Davalılar Bircan Bali, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga ve Seren Serengil, davalı kanalda yayınlanan programda yorumcudurlar. Tarafların gazeteci olmadığı, hayatlarının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadıkları, basın mensubu da olmadıkları öncelikle vurgulanması gereken hususlardır. Davalılar her gün müvekkilin kişilik haklarına saldırarak Reza Zarrab ile birlikte olduğunu, Zarrab ile güncel olmayan haberleri, müvekkille ilgili her güncel habere sokuşturarak adeta konuyu sıcak tutmaya çalışmakta, bu konu ile müvekkilin toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta ve bu konuda ellerinde delil olduğunu, bu delilleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek şantaj yapmaktadırlar" ifadelerine yer verilmişti.

Bircan Bali

"BU TECAVÜZÜN MAHKEMECE DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

Davalıların iki yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini dava dilekçesinde anlatan davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de bir pop star, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. 'Skandallar kraliçesi', 'metres', 'vergi kaçakçısı' ve daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir. Bu tecavüzün mahkemece durdurulmasını istiyoruz."

Hadise

"50 BİN LİRALIK TAZMİNAT İSTİYORUZ"

Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır. Müvekkilin yapmakta olduğu iş nedeniyle çalıştığı kurumlar, iş anlaşmaları, toplum ve ailesi nezdinde sahip olduğu itibar ve saygınlığı zarar gördüğünden 50 bin liralık manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz."