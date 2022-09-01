Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Peki, Bircan Bali evlendi mi? Bircan Bali eşi kim?

Yeni sezonuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali'nin özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Bircan Bali evlendi mi? Bircan Bali eşi kim? Detaylar haberimizde...

BİRCAN BALİ EVLENDİ Mİ?

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. 2020 yılında kızları Saygı Karen'i kucaklarına alan çift, 2021 yılında tek celsede boşandı. Geçtiğimiz ocak ayında tekrardan bir araya gelen çiftin birlikteliği uzun sürmemiş yeniden ayrılma kararı almışlardır.

BİRCAN BALİ EŞİ KİM?

Ünlü sunucu Bircan Bali, eylül 2019'da avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuş bu evliliğinden Saygı adında kızları dünyaya gelmiştir. Geçtiğimiz ay boşandığı eski eşi Ömer Gezen Kuleli Askerî Lisesi'den mezundur. Lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı. Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalıdır.