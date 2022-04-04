Birader şarkı sözleri! Heijan feat. Muti - Birader sözleri! 'Birader' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...

Heijan feat. Muti - Birader şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Heijan - Muti ikilisine aittir.

HEİJAN & MUTİ - BİRADER SÖZLERİ

İki dost iki deli kurşun gibiyiz halen

Bizi sor nerden geldik ah be birader

Sonu yok yürüdüğümüz yollarda dikenler

Bu mahalle bu sokaklar bizi bilmez dinler elalem

*****

Hiç kimseyi görmedim arkamda

Çok yandım hep başa sardığımdan

Tüm dünya dursa da karşımda

Gördüm dimdik hep yanımda

Hala vedalar aklımda

Gördüm herkesi yollarda

Duydum çok yalan dolan hep türlü bahane

Bu yüzden herkes bizden uzakta

Tüm sorun mahalle ghetto ve savaş

S**tir et hayatı ölüme sataş

Gerekirse vur niye bu telaş

Zor günde kaçandan olmaz arkadaş

Birimiz tabanca birimiz kurşun

Birimiz masumuz birimiz suçlu

Dirimiz sorun ölümüz kuşku

Onlar için hala yaşlı bi kurduz

*****

İki dost iki deli kurşun gibiyiz halen

Bizi sor nerden geldik ah be birader

Sonu yok yürüdüğümüz yollarda dikenler

Bu mahalle bu sokaklar bizi bilmez dinler elalem

*****

Yağsın üstüme kurşunlar

Vursun öldürsün hasımlar

Başardık herşeye rağmen gülümse dostum

Söndü o yangınlar

Çok düştük kalktık hep aslında

Bize bizden başkası katlanmaz

Hepsi sahte boşver hiç aldırma

Yok kardeş kendini kandırma

Gördük herkesi yokken

Taşıdım omzumda dertler

Sırtımdan vurdu sevenler

Dost görünenler hepsi bi kalleş

Hangisi mertler bizi yenemezler

Bu yüzden hiç denemezler

Bilirler olsada kelepçe iki bilekte

İki aynı yürek aynı bedende

Aynı sokak aynı mahalle

Silah kelepçe ve sahne

Nelerle başedebildik kimleri gömdük

Asma yüzünü gülümse birader

*****

İki dost iki deli kurşun gibiyiz halen

Bizi sor nerden geldik ah be birader

Sonu yok yürüdüğümüz yollarda dikenler

Bu mahalle bu sokaklar bizi bilmez dinler elalem

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