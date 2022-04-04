Birader şarkı sözleri! Heijan feat. Muti - Birader sözleri! 'Birader' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...
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Heijan ve Muti'nin birlikte söyledikleri Birader şarkını Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Heijan feat. Muti - Birader şarkı sözleri nelerdir? Birader rap sözleri nelerdir? Birader şarkısı hakkında detaylar yazımızda...
Heijan feat. Muti - Birader şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Heijan - Muti ikilisine aittir.
HEİJAN & MUTİ - BİRADER SÖZLERİ
İki dost iki deli kurşun gibiyiz halen
Bizi sor nerden geldik ah be birader
Sonu yok yürüdüğümüz yollarda dikenler
Bu mahalle bu sokaklar bizi bilmez dinler elalem
*****
Hiç kimseyi görmedim arkamda
Çok yandım hep başa sardığımdan
Tüm dünya dursa da karşımda
Gördüm dimdik hep yanımda
Hala vedalar aklımda
Gördüm herkesi yollarda
Duydum çok yalan dolan hep türlü bahane
Bu yüzden herkes bizden uzakta
Tüm sorun mahalle ghetto ve savaş
S**tir et hayatı ölüme sataş
Gerekirse vur niye bu telaş
Zor günde kaçandan olmaz arkadaş
Birimiz tabanca birimiz kurşun
Birimiz masumuz birimiz suçlu
Dirimiz sorun ölümüz kuşku
Onlar için hala yaşlı bi kurduz
*****
İki dost iki deli kurşun gibiyiz halen
Bizi sor nerden geldik ah be birader
Sonu yok yürüdüğümüz yollarda dikenler
Bu mahalle bu sokaklar bizi bilmez dinler elalem
*****
Yağsın üstüme kurşunlar
Vursun öldürsün hasımlar
Başardık herşeye rağmen gülümse dostum
Söndü o yangınlar
Çok düştük kalktık hep aslında
Bize bizden başkası katlanmaz
Hepsi sahte boşver hiç aldırma
Yok kardeş kendini kandırma
Gördük herkesi yokken
Taşıdım omzumda dertler
Sırtımdan vurdu sevenler
Dost görünenler hepsi bi kalleş
Hangisi mertler bizi yenemezler
Bu yüzden hiç denemezler
Bilirler olsada kelepçe iki bilekte
İki aynı yürek aynı bedende
Aynı sokak aynı mahalle
Silah kelepçe ve sahne
Nelerle başedebildik kimleri gömdük
Asma yüzünü gülümse birader
*****
İki dost iki deli kurşun gibiyiz halen
Bizi sor nerden geldik ah be birader
Sonu yok yürüdüğümüz yollarda dikenler
Bu mahalle bu sokaklar bizi bilmez dinler elalem