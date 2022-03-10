Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 34. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZSON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 32. Bölümde Nalan, Alp'in itirafıyla aldatıldığından emin oluyor! 24 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 32. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 32. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sedat ve Cana arasında ilişki olduğunu öğreniyor.

Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Nalan, Cana'nın Sedat'la arasında ilişki olduğundan artık emindir. Sedat, Cana'yla olan ilişkinde gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Ancak Feride'nin de konakta bulunmasıyla iyice köşeye sıkışır. Nalan'ın gözü artık Sedat'ın üzerindedir. Sedat için kaçacak bir yer kalmamıştır.

Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar. Hayri'nin ilgisini günden güne Nalan'a hissettirmesi Nalan'a inanılmaz iyi geliyor. Nalan, kendindeki bu değişimin farkında olsa da değişmekten korkmuyor. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar. Nalan, sonunda şüphelerinden emin olur ve Cana'nın Sedat'la ilişkisi olduğunu öğrenir. Feride ise bu sırada Nalan'ın Alp'le buluştuğunu öğrenince sinir krizi geçirir. Nalan, şimdi ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Hayri, Nalan'a destek olurken yavaş yavaş birbirlerine ısınmaya başlarlar. Rafet ve Feride'nin ise Sedat ile Cana'ya verilecek dersleri vardır.

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