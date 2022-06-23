Bir Zamanlar Çukurova var mı, yok mu, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yaptı, bitti mi? 23 Haziran Bir Zamanlar Çukurova var mı?

Bir Zamanlar Çukurova, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Bir Zamanlar Çukurova var mı, yok mu, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yaptı, bitti mi? 23 Haziran Perşembe bu akşam Bir Zamanlar Çukurova var mı, yok mu, niye yok?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi geçen hafta final yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 141. bölümü ile final yapmıştı. Dizi sezon finali değil tamamen final yaptı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU NE?

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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