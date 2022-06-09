Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm HD izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? 9 Haziran ATV izle! - Haberler

Bir Zamanlar Çukurova, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm HD izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?9 Haziran ATV Bir Zamanlar Çukurova full bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölüm HD izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan'ın ölümünün ardından aşkını kalbine gömen Züleyha, Betül'ün yakalanması ve suçluların adalet önünde hesap vermesi için harekete geçer. Şermin cinayetin ardından bir çıkış yolu ararken, Abdülkadir ve Vahap saklanmaya çalışan Betül'ü alıkoyar. Abdülkadir sınırı geçebilmek için Betül'ü kullanmaya karar verir.

Züleyha, Hakan'dan kalan mirası fakir halka dağıtacağını açıkladığında Çukurova halkı sevince boğulur. Hakan'ın Çukurova dışındaki tüm serveti de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır. Lütfiye'nin otomobiline kurulan tuzağın arkasında olduğu anlaşılan Çolak Ağa'nın tutuklanması ise ortalığı karıştıracaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan, Züleyha'yı korumak uğruna canını feda ediyor

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!

Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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