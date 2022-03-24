Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm full HD izle! Bir Zamanlar Çukurova 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder. Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE



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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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