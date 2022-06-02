Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden mi çıkacak? İbrahim Çelikkol diziden mi ayrılacak? BZÇ Hakan Gümüşoğlu diziden çıkıyor mu? - Haberler

Bir Zamanlar Çukurova, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden mi çıkacak? İbrahim Çelikkol diziden mi ayrılacak? BZÇ Hakan Gümüşoğlu diziden çıkıyor mu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKAN ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Hakan vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler, Hakan diziden mi ayrılacak? İbrahim Çelikkol diziden mi çıkacak? merak etmişti. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bugünkü yeni bölümde Hakan ölecek mi, diziden ayrılacak mı kesinleşecek.

Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKAN KİMDİR?

Dizide Hakan karakterini "İbrahim Çelikkol" canlandırmaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!

Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Züleyha Gümüşoğlu (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol (d. 14 Şubat 1982, İzmit); Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde "Başkomiser Şamil Baturay" rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011-2012 yılları arasında yayınlanan İffet adlı dizide başrolde "Cemil" karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012'de gösterime giren sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında yayımlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014 yılında yayımlanmaya başlayan ve aynı yıl sona eren Reaksiyon dizisinde bordo bereli "Yüzbaşı Oğuz Ayaz" karakterini ve 2016 yılında yayımlanan Kördüğüm dizisinde "Ali Nejat" karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide "Hakan Gümüşoğlu" karakterini canlandırmaktadır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

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