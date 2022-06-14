Bir Zamanlar Çukurova bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Bir Zamanlar Çukurova final mi, bitiyor mu, neden final yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova sezon finali mi tamamen mi bitiyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL Mİ YAPACAK?

ATV'nin beğenilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Perşembe günü final yapacak. Dizi 141. bölüm ile final yapacak. Dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor.

Twitter paylaşımı şu şekilde:

""Gönülle sevenler veda etmezler..."

Çukurova'da büyük final için nefesler tutuldu!

#BirZamanlarÇukurova büyük final bölümüyle Perşembe 20.00'de #atv'de!

@timsandb @atvcomtr"

Buna göre dizi 16 Haziran Perşembe 2022 tarihinde final yapacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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