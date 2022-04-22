Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynayan Irmak Aydın, Cevriye rolünü canlandırıyor. Seyircilerin dikkatini çeken Cevriye karakteri kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova Cevriye kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Bir Zamanlar Çukurova Cevriye kimdir? Irmak Aydın kimdir? Irmak Aydın Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

IRMAK AYDIN KİMDİR?

Irmak Aydın İstanbul doğumludur. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Tiyatroculuk Bölümünde tamamlamıştır. Oyuncu, Yazar, Eğitmen, Sayfa Editörü – Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Tiyatroya 16 yaşında başladı. 2007 - 2008 arası Yunus Emre Kültür Merkezinde, 2011 yılında İstanbul Sanat Tiyatrosunda oyunculuk yaptı.2010 yılında Ayla Algan Drama Sanat Evinde de oyunculuk eğitimi aldı. 2017 yılında Yurt Gazetesinde editör olarak çalıştı. Kısa bir süre drama eğitmenliği yaptı. Hem tiyatro hem kamera önü deneyimi olan Irmak Aydın, aynı zamanda oyun yazıyor.

Ünlü oyuncu Meral Okay'a benzerliğiyle de dikkat çeken Irmak Aydın, tiyatro kökenli bir oyuncudur. Kamera önü oyunculuğunda ilk deneyimleri 2013'te Galip Derviş, 2015'te Acil Aşk Aranıyor dizileri oldu. 2019'de Ayça rolünde oynadığı Hababam Sınıfı Yeniden filminden sonra 2022'de ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Cevriye karakteriyle dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Bir Zamanlar Çukurova (Cevriye, TV Dizisi 2022)

Hababam Sınıfı Yeniden (Ayça, Sinema Filmi 2019)

Acil Aşk Aranıyor (TV Dizisi 2015)

Galip Derviş (TV Dizisi 2013-2014)

IRMAK AYDIN INSTAGRAM HESABI!

Irmak Aydın Instagram hesabı "irmakaydinofficial" kullanıcı isme sahiptir.

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