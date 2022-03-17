Bir Zamanlar Çukurova CANLI izle! Kanal D Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrollerinde olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! merak edildi. Bir Zamanlar Çukurova canlı izleme linki sizlerle.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan, Fikret'in hayatını kurtarıyor

Yaralanan Fikret'i hastaneye yetiştirmeyi başaran Hakan, yolda Çetin ve Fikret'in gerçek kimliğini öğrendiğini fark eder. Züleyha, endişe içinde Hakan ve Fikret'ten gelecek haberi beklemektedir. Hakan sırrının Fikret tarafından öğrenilmesinden endişelidir.

Fikret, Hakan'ın sırrını açık etmiyor

Fikret konağa sağ salim dönünce başta Züleyha olmak üzere herkes çok sevinir. Fikret, Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söyleyerek Hakan'ın sırrını açık etmez ve hayatını Mehmet Kara'ya borçlu olduğunu açıklar.

Züleyha ve Hakan'ın evlilik kararı

Hakan'la ilgili kararını veren Züleyha, Hakan'la konuşur ve bir an önce evlenmeye karar verirler. Züleyha, 15 günlük bir Avrupa deniz turu bulur ve çocukları da yanına alıp Hakan'la açık denizde evlenmeyi planlar. Hakan bu plana çok mutlu olur ancak iki gün sonra kalkacak gemiye binmek konusunda endişeleri vardır…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVAYENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşar. Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterir.

Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını ister. Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yapar. Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak görür.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem