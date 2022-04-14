Bir Zamanlar Çukurova CANLI izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 132. yeni bölüm canlı izle! Çukurova yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izle!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.

Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar. Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak'ın cezasını verince dengeler bir anda değişir.

Züleyha'yı ikna edebilmek için her yolu deneyen Hakan, farklı bir planla gerçek kimliğini ve istihbarat için çalıştığını açıklasa da başarılı olamaz. Tam da bu sırada Kerem Ali ve Leyla'nın doğum günü kutlaması için Züleyha ve Fikret'in bir araya gelmesi ve bu fotoğrafın "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada!" şeklinde yorumlanması Hakan'ı çılgına çevirir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.