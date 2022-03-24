Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 129. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 129. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 129. yeni bölüm canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova full HD izle!
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!
Bir Zamanlar Çukurova dizisi her Perşembe saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.
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Fikret, Vahap'ın sözlerinin peşine düşüyor
Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.
Mektuptan çıkan fotoğraf Züleyha'yı şoke ediyor
Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.
Züleyha intikamını alırken, Hakan'ın canı tehlikeye giriyor
Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.
HİLAL ALTINBİLEK : ZÜLEYHA
İBRAHİM ÇELİKKOL : HAKAN GÜMÜŞOĞLU
MURAT ÜNALMIŞ : DEMİR YAMAN
KEREM ALIŞIK : ALİ RAHMET FEKELİ
ERKAN BEKTAŞ : ABDULKADİR KESKİN
İLAYDA ÇEVİK : BETÜL
HÜLYA DARCAN : LÜTFİYE DUMAN
HANDE SORAL : ÜMİT
FURKAN PALALI : FİKRET PALALI
BÜLENT POLAT : GAFFUR
SELİN YENİNCİ : SANİYE
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Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
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