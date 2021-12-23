Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova 118. yeni bölümü bugün 23 Aralık Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sahtekar bir kadın ile evleniyordum!"

Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor

Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.

Betül'ün foyaları birer birer ortaya çıkıyor! Züleyha, Betül'ün ihanetiyle yüzleşiyor

Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.

Haminne hayata tutunabilecek mi?

Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer.

Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ın kimliğinin açığa çıkması an meselesi

Hakan, Züleyha'ya kurşun sıkanın peşinde!

Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir. Vahap'ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir'in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.

Fikret, Züleyha ile olamayacağını bir kez daha anlıyor

Züleyha'nın vurulduğunu öğrenen Fikret hastaneye koşar. Fikret, Hakan'dan hesap sormaya kalkınca Lütfiye, Fikret'i durdurur. Betül, Fikret'in ilgisizliğine gönül koyarken, Züleyha'nın Hakan'la nişanlandığını hastanede öğrenen Fikret hayal kırıklığı yaşar.

Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor

Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddia Çukurova'yı karıştırır. Hakan'ın gerçek kimliğinin açığa çıkması an meselesi haline gelir. Elinde Hakan'ın fotoğrafının olduğunu söyleyen gazeteci televizyona çıkıp Hakan Gümüşoğlu ile ilgili tüm bildiklerini açıklayacağını söyler. Konak ahalisi ekran başında Hakan Gümüşoğlu'nun fotoğrafını beklerken, Hakan geçmişinden kaçamayacağını anlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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