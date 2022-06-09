Bir Zamanlar Çukurova 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 140. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? - Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 140. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezonun yeni bölümü 140. bölüm olacak. 140. bölümü izleyenler gelecek bölümün fragmanı ne zaman çıkar merak etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 140. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte bilgiler...
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 9 Haziran Perşembe günü ATV'de başlayacak.
Bir Zamanlar Çukurova bugün 140. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 141. bölüm fragmanı yayınlanacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 140. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Hakan'ın ölümünün ardından aşkını kalbine gömen Züleyha, Betül'ün yakalanması ve suçluların adalet önünde hesap vermesi için harekete geçer. Şermin cinayetin ardından bir çıkış yolu ararken, Abdülkadir ve Vahap saklanmaya çalışan Betül'ü alıkoyar. Abdülkadir sınırı geçebilmek için Betül'ü kullanmaya karar verir.
Züleyha, Hakan'dan kalan mirası fakir halka dağıtacağını açıkladığında Çukurova halkı sevince boğulur. Hakan'ın Çukurova dışındaki tüm serveti de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır. Lütfiye'nin otomobiline kurulan tuzağın arkasında olduğu anlaşılan Çolak Ağa'nın tutuklanması ise ortalığı karıştıracaktır.
Hakan, Züleyha'yı korumak uğruna canını feda ediyor
Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!
Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!
Ana karakterler
- Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.
- Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.
- Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.
- Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.