Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!

Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!