Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? - Haberler

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan ATV'nin sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 139. Bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülkadir tutuklanıyor, Hakan köşeye sıkışıyor

Hakan'la vedalaşan Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlanırken polis baskınıyla ele geçirilir. Amcasının katilinin yakalanması Fikret'i hayli memnun ederken, Ali Rıza'nın anlattıkları Abdülkadir'in tutuklanmasına neden olur. Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sorar.

Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnun gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın yollarını aramaya başlar. Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artıracaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!

Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta Perşembe günü saat 20.00'da ATV'de.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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