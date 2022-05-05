Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 135. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 5 Mayıs Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 136. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova bugün 135. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 136. bölüm fragmanı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 135. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha ve Hakan'ın nikahına geç kalan Lütfiye'nin Vahap tarafından kaçırıldığı anlaşılır. Lütfiye'nin sağ salim dönmesinin ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer. Betül tarafından kandırıldığını düşünen Çolak ve Abdülkadir birlikte hareket etmeye karar verirken, Betül ve Şermin çareyi Vahap'a sığınmakta bulur. Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan, Züleyha'yı öldürmek isteyen Çolak'ın karşısına dikiliyor

Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır. Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler. Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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