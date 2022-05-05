Bir Zamanlar Çukurova 135. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 135. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 135. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir? Bir Zamanlar Çukurova 135. Fragmanı nasıl izlenir! Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha ve Hakan'ın nikahına geç kalan Lütfiye'nin Vahap tarafından kaçırıldığı anlaşılır. Lütfiye'nin sağ salim dönmesinin ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer. Betül tarafından kandırıldığını düşünen Çolak ve Abdülkadir birlikte hareket etmeye karar verirken, Betül ve Şermin çareyi Vahap'a sığınmakta bulur. Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır. Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler. Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.

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