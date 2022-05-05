Bir Zamanlar Çukurova 135. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 135. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 135. fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 135. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 135. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir? Bir Zamanlar Çukurova 135. Fragmanı nasıl izlenir! Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır. Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler. Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.