Bir Zamanlar Çukurova 134.bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister. Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.