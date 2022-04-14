Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.

Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 133. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler