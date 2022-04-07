Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 131. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 7 Nisan Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova bugün 131. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 132. bölüm fragmanı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çolak Ağa konağı basıyor

Şermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar. Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak'ın cezasını verince dengeler bir anda değişir.

Züleyha'yı ikna edebilmek için her yolu deneyen Hakan, farklı bir planla gerçek kimliğini ve istihbarat için çalıştığını açıklasa da başarılı olamaz. Tam da bu sırada Kerem Ali ve Leyla'nın doğum günü kutlaması için Züleyha ve Fikret'in bir araya gelmesi ve bu fotoğrafın "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada!" şeklinde yorumlanması Hakan'ı çılgına çevirir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha Hakan'la yüzleşiyor

Züleyha konağın mühürlenmesi ve Kerem Ali'nin kaçırılmasının şokunu yaşarken, Hakan yaptığı hamle ile Müjdat ve birlikte çalıştığı kişileri jandarmaya yakalatır. Züleyha, Hakan'ın Kerem Ali'yi kurtarmasına rağmen ikna olmaz.

Fikret, Hakan'la yüzleşip hala kendisine tam anlamıyla güvenmediğini söylerken; Abdülkadir, Betül ve Çolak üçgeninde işler iyice karışır. Züleyha, sırlarını bir türlü açıklamayan Hakan'la yüzleşir ve Hakan tüm gerçekleri anlatmaya karar verir…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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