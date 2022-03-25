Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm Fragmanı | "Her şeyi öğreneceksin" @atv ?
- Güncelleme:
#BirZamanlarÇukurova 130. Bölümüyle Perşembe #atv'de!Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpLatv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.
ÇUKUROVA, ADANA (DailyMotion.com) - #BirZamanlar Çukurova 130. Bölümüyle Perşembe #atv'de!
Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL
atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN
Oyuncuları:
Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
1915Çanakkale Köprüsü'nün fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? #ÇanakkaleKöprüsü | #1915ÇanakkaleKöprüsü— Haberler (@Haberler) March 22, 2022
Sizce asgari ücrete zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam | #AsgariÜcretArtacakMı— Haberler (@Haberler) March 21, 2022