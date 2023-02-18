Bir Zamanlar Batıda filminin konusu nedir? Bir Zamanlar Batıda oyuncu kadrosu! Bir Zamanlar Batıda kaç yılında, nerede çekildi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Batıda filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Bir Zamanlar Batıda filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Batıda filminin konusu nedir? Bir Zamanlar Batıda oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Batıda kaç yılında, nerede çekildi? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Batıda filmi en iyi westernlerden biri olarak kabul edilmektedir. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Bir Zamanlar Batıda filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Batıda filminin konusu nedir? Bir Zamanlar Batıda oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Batıda kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR BATIDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin yıldızlarından Henry Fonda Frank rölüyle ilk kez kötü adam tiplemesinde oynamış ve verdiği bir röportajda seyircilerin onu filmde ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını söylemiştir.[kaynak belirtilmeli] Filmde Charles Bronson güçlü düşman "Harmonica"'yı, Jason Robards haydut Cheyenne'yi ve Claudia Cardinale geçmişte bir fahişe olan şimdi ise yeni dul kalmış bir çiftlik hanımı olan Jilly'yi oynar. Senaryo Leone ve Sergio Donati tarafından yazılmıştır. Hikâye Leone, Bernardo Bertolucci ve Dario Argento tarafından tasarlanmıştır. Filmin görüntü yönetmeni Tonino Delli Colli'dir. Filmin müziğini Ennio Morricone yapmıştır.

Film Avrupa'da azımsanmayacak bir gişe başarısı yakaladı. Bazı şehirlerde birkaç yıl oynadı. Bununla beraber 1969'da galası yapıldığında Amerika'da daha çok olumsuz eleştirilerle karşılandı. Film bir şaheser ve en iyi westernlerden biri olarak kabul edilmektedir.

BİR ZAMANLAR BATIDA OYUNCU KADROSU!

Charles Bronson

Claudia Cardinale

Jason Robards

Henry Fonda

Ennio Morricone