TV8'de hafta sonları ekrana gelen Bir Yemek Olsan programının sunucusu kimdir merak edildi. Programın ana sunucusu Türev Uludağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? merak ediliyor. İşte detaylar...

Bir Yemek Olsan programı yeni bölümüyle 24 Aralık 2022 Cumartesi günü ekranlara gelecek. Program başlamadan önce, Bir Yemek Olsan sunucusu kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8 Bir Yemek Olsan sunucusu Türev Uludağ kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli, evli mi? merak edildi. İşte ayrıntılar...

BİR YEMEK OLSAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Yemek Olsan her hafta Cumartesi sabah saat 09:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

BİR YEMEK OLSAN SUNUCUSU KİMDİR?

Bir Yemek Olsan programının sunucusu Türev Uludağ'dır.

TÜREV ULUDAĞ KİMDİR?

Türev Uludağ, 1987 tarihinde Adana Pozantı'da dünyaya geldi. Onu daha çok tanımamıza vesile olan lakabı ise "Dünyayı Yiyen Adam"dır. Aynı zamanda aşçılık mesleğini icra etmektedir.

İki kız kardeşe sahiptir. Kardeşlerinin isimleri ise İşlev ve Söylev'dir. Annesi ve babası emekli öğretmendir. Bu bilgileri ise bir röportajında kendi ağzından dile getirmiştir. Evli ve Uraz adında bir erkek çocuğa sahiptir.

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Turizm bölümünde almıştır. Ayrıca Craft Akamide'de Kamera Önü Oyunculuk bölümünde de eğitim görmüştür. Bu yönüyle kameralara çok hakimdir ve ekrana sıcaklığını daha iyi yansıtarak reytinglerine olumlu katkı sağlar.

2010 senesinde Beşiktaş'ta 'Reçel Türevleri' isminde bir kahvaltı mekanı açarak adını duyuracağını o zamanlardan belli etmiştir. Reçellerini yapan kişi ise annesidir. Adana Pozantı'da bir üretim tesisleri vardır ve ünlü isimlerin de kaldığı büyük otellere reçel satmaktadır.

Beşiktaş'ta bulunan dükkanında ise soğandan havuca kadar çok geniş bir reçel yelpazesi vardır. Toplamda 51 adet reçel seçeneği sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutar.

Şu anda TV8 ekranlarındaki 'Sağlam Geziyoruz' adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Adana Ponzantı'da doğan Türev Uludağ daha önce Tv360'da Mutlu Kahvaltılar isimli bir yemek programı yapmış ve dikkat çekmiştir. Aldığı aşçılık eğitimlerinin yanında Craft Akademi'de Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır.

Beşiktaş'ta Reçel Türevleri isminde bir kahvaltı mekanı vardır. Adana Pozantı da bir reçel üretim tesisi kurmuştur. Beşiktaş'ta ki restoranında 50'den fazla çeşit reçel sunmaktadır misafirlerine.