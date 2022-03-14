Bir Varmış Bir Yokmuş filmi 2015 yapımı romantik Türk filmidir. Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi ve konusu ne seyirciler tarafından merak ediliyor. Bir Varmış Bir Yokmuş film oyuncu ve konusu itibariyle dikkat çekiyor. Bir Varmış Bir Yokmuş filmin başrol oyuncuları Melisa Sözen ve Mert Fırat yer alıyor. Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş filmin konusu ne, oyuncuları kimler?

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Varmış Bir Yokmuş filmi 2015 tarihinde vizyona girmişti.Bir Varmış Bir Yokmuş filmi İstanbul ve Sakarya'da çekildi.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ KONUSU NE?

Bir Varmış Bir Yokmuş, 2015 yapımı romantik Türk filmi. Başrollerini Mert Fırat ve Melisa Sözen'in paylaştığı filmin yönetmenliğini İlksen Başarır yapmıştır. Filmde rock müzisyen Ozan'ı oynayan Fırat, rolü gereği Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını da seslendirmiştir. Film, 6 Mart 2015'te vizyona girmiştir.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ OYUNCU KADROSU

Mert Fırat : Ozan

Melisa Sözen : Nehir

Hare Sürel

Derya Durmaz

Mustafa Uzunyılmaz

Göktay Tosun

Judith Liberman

Onur Şirin

Anıl Altınöz

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