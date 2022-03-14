Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş filmin konusu ne, oyuncuları kimler?
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Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildiği izleyenler tarafından merak ediliyor. Bir Varmış Bir Yokmuş 2015 yılında vizyona girmiştir. Bir Varmış Bir Yokmuş konusu ne ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi?
Bir Varmış Bir Yokmuş filmi 2015 yapımı romantik Türk filmidir. Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi ve konusu ne seyirciler tarafından merak ediliyor. Bir Varmış Bir Yokmuş film oyuncu ve konusu itibariyle dikkat çekiyor. Bir Varmış Bir Yokmuş filmin başrol oyuncuları Melisa Sözen ve Mert Fırat yer alıyor. Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş filmin konusu ne, oyuncuları kimler?
Bir Varmış Bir Yokmuş filmi 2015 tarihinde vizyona girmişti.Bir Varmış Bir Yokmuş filmi İstanbul ve Sakarya'da çekildi.
Bir Varmış Bir Yokmuş, 2015 yapımı romantik Türk filmi. Başrollerini Mert Fırat ve Melisa Sözen'in paylaştığı filmin yönetmenliğini İlksen Başarır yapmıştır. Filmde rock müzisyen Ozan'ı oynayan Fırat, rolü gereği Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını da seslendirmiştir. Film, 6 Mart 2015'te vizyona girmiştir.
Mert Fırat : Ozan
Melisa Sözen : Nehir
Hare Sürel
Derya Durmaz
Mustafa Uzunyılmaz
Göktay Tosun
Judith Liberman
Onur Şirin
Anıl Altınöz