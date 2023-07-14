Bugün Star TV'de Bir Varmış Bir Yokmuş filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Hangi yıl yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Bir Varmış Bir Yokmuş, 2015 yapımı romantik Türk filmi. Başrollerini Mert Fırat ve Melisa Sözen'in paylaştığı filmin yönetmenliğini İlksen Başarır yapmıştır. Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Hangi yıl yapımı, ne zaman çıktı?

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FİLM KONUSU NEDİR?

Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüfen bir şarkı dinler ve dinlediği şarkı genç kadını derinden etkiler. Nehir şarkıyı o kadar çok beğenir ki notaların ardından, şarkıyı yapan müzisyenin peşine düşmeye karar verir... Yolun sonundaysa şarkının sahibi olan Ozan'ı bulur. Ama Ozan hayatında yaşadığı derin bir travma yüzünden ve adeta çıkmaz bir sokak gibidir... Bir tarafın kararlılığı ile diğer tarafın bocalamaları arasında sıkışıp kalan bu ilginç aşk hikayesi, acaba mutlu sonlu bir masala bağlanbilecek midir...

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mert Fırat - Ozan

Melisa Sözen - Nehir

Hare Sürel

Derya Durmaz

Mustafa Uzunyılmaz

Göktay Tosun

Judith Liberman

Onur Şirin

Anıl Altınöz

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ HANGİ YIL YAPIMI?

Bir Varmış Bir Yokmuş, 2015 yapımı romantik Türk filmi. Başrollerini Mert Fırat ve Melisa Sözen'in paylaştığı filmin yönetmenliğini İlksen Başarır yapmıştır. Filmde rock müzisyen Ozan'ı oynayan Fırat, rolü gereği Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını da seslendirmiştir. Film, 6 Mart 2015'te vizyona girmiştir.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Varmış Bir Yokmuş filmi 2015 tarihinde vizyona girmişti.Bir Varmış Bir Yokmuş filmi İstanbul ve Sakarya'da çekildi.