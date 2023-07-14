Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Hangi yıl yapımı, ne zaman çıktı?
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Bugün Star TV'de Bir Varmış Bir Yokmuş filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Hangi yıl yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...
Bir Varmış Bir Yokmuş, 2015 yapımı romantik Türk filmi. Başrollerini Mert Fırat ve Melisa Sözen'in paylaştığı filmin yönetmenliğini İlksen Başarır yapmıştır. Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Hangi yıl yapımı, ne zaman çıktı?
Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüfen bir şarkı dinler ve dinlediği şarkı genç kadını derinden etkiler. Nehir şarkıyı o kadar çok beğenir ki notaların ardından, şarkıyı yapan müzisyenin peşine düşmeye karar verir... Yolun sonundaysa şarkının sahibi olan Ozan'ı bulur. Ama Ozan hayatında yaşadığı derin bir travma yüzünden ve adeta çıkmaz bir sokak gibidir... Bir tarafın kararlılığı ile diğer tarafın bocalamaları arasında sıkışıp kalan bu ilginç aşk hikayesi, acaba mutlu sonlu bir masala bağlanbilecek midir...
Mert Fırat - Ozan
Melisa Sözen - Nehir
Hare Sürel
Derya Durmaz
Mustafa Uzunyılmaz
Göktay Tosun
Judith Liberman
Onur Şirin
Anıl Altınöz
Bir Varmış Bir Yokmuş, 2015 yapımı romantik Türk filmi. Başrollerini Mert Fırat ve Melisa Sözen'in paylaştığı filmin yönetmenliğini İlksen Başarır yapmıştır. Filmde rock müzisyen Ozan'ı oynayan Fırat, rolü gereği Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını da seslendirmiştir. Film, 6 Mart 2015'te vizyona girmiştir.
Bir Varmış Bir Yokmuş filmi 2015 tarihinde vizyona girmişti.Bir Varmış Bir Yokmuş filmi İstanbul ve Sakarya'da çekildi.