(Bir trilyonun kareköküyle bir milyonun karekökünü çarpan biri hangi..) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru!

13 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Bir trilyonun kareköküyle bir milyonun karekökünü çarpan biri hangi sayıyı elde eder?...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Bir trilyonun kareköküyle bir milyonun karekökünü çarpan biri hangi sayıyı elde eder?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 13 TEMMUZ PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU VE CEVABI

Bir trilyonun kareköküyle bir milyonun karekökünü çarpan biri hangi sayıyı elde eder?

A-) Bir milyar

B-) Bir milyon

C-) Bir trilyon

D-) Yüz bin

Doğru Cevap : A şıkkı