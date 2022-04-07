Bir takım nasıl yazılır? TDK'ya göre bir takım mı, birtakım mı? Birtakım nasıl yazılır? - Haberler

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Bir takım nasıl yazılır? TDK'ya göre bir takım mı, birtakım mı? Birtakım nasıl yazılır?

Haberler.com - Gündem

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi de "bir takım". Peki, birtakım nasıl yazılır? TDK'ya göre bir takım ayrı mı, bitişik mi yazılır? İşte yanıtı...

Bir takım nasıl yazılır? Bir takım kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Bir takım nasıl yazılır? Bir takım mı, birtakım mı? TDK'ya göre bir takım kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİR TAKIM NASIL YAZILIR? BİRTAKIM MI, BİR TAKIM MI?

Bir takım nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "birtakım" şeklindedir. Ayrı yazıldığı konusunda büyük bir çoğunluk aynı kanıya varsa da birtakım kelimesi birleşik yazılıyor. TDK'ya göre birtakım kelimesi birleşik yazılır.

bir takım - yanlış

birtakım - doğru

BİRTAKIM İLE ÖRNEK CÜMLELER

Dünyanın birtakım iyi insana ihtiyacı var.

birtakım nedenlerden ötürü onu hayatından çıkaramazsın.

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Yorumlar (4)

Adınızı yazın:

Yanlış olma ihtimali yok çünkü TDK'nin

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boşver:

birleşik değil bitişik yazılır olması lazım

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Zeynep:

Teşekkür ederim

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