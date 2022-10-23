(Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo...) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Soru Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

23 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip, Guinness Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip, Guinness Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 23 EKİM PAZAR 100 BİN LİRALIK SORUSU

Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip, Guinness Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

A-) 5,5

B-) 10,5

C-) 20,5

D-) 30,5