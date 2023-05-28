14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Arama motorlarında ise Bir sonraki seçim ne zaman? Sonraki seçim ne zaman olacak? soruları aratılıyor.

Bir sonraki seçim ne zaman? sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 94'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.43, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.57 oldu. Peki, Bir sonraki seçim ne zaman? Sonraki seçim ne zaman olacak?

BİR SONRAKİ SEÇİM NE ZAMAN?

28 Mayıs seçimlerinin ardından sonraki seçim tarihi merak edildi. Önümüzdeki ilk seçim yerel seçimlerdir. Yerel seçimler ise 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.