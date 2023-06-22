Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmesinin ardından bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından gelecek ay faiz artırılacak mı araştırılmaktadır. Peki, Bir sonraki faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası'nın bir dahaki politika faizi kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar....

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Vatandaşlar tarafından bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası gelecek ay faiz kararını ne zaman açıklayacak merak konusu oldu. Peki, Bir sonraki faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası'nın bir dahaki politika faizi kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın bir sonraki politika faizi kararının açıklanacağı gün resmi olarak belli olmamakla birlikte 20 Temmuz Cuma günü açıklanması tahmin edilmektedir.

DOLAR 24 TL'Yİ AŞTI

TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 24 TL seviyesini aştı. Dolar/TL, saat 15.30 itibarıyla ise 24,18 seviyesinden işlem görüyor.