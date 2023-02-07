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Bir sonraki deprem nerede bekleniyor? Tekrar deprem bekleniyor mu, deprem olacak mı?

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Bir sonraki deprem nerede bekleniyor? Tekrar deprem bekleniyor mu, deprem olacak mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 544'e, yaralı sayısı ise 26 bin 721'e yükseldi. Peki, Bir sonraki deprem nerede bekleniyor? Tekrar deprem bekleniyor mu, deprem olacak mı?

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Bir sonraki deprem nerede bekleniyor? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 544'e, yaralı sayısı ise 26 bin 721'e yükseldi. Peki, Bir sonraki deprem nerede bekleniyor? Tekrar deprem bekleniyor mu, deprem olacak mı? İşte detaylar...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

Bir sonraki deprem nerede bekleniyor? Tekrar deprem bekleniyor mu, deprem olacak mı?

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

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Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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