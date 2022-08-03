Show TV'nin sevilen programı Bir Şansım Olsa'da sunucu değişikliği yaşanıyor. Bir Şansım Olsa programı yapımcılığını BBO Yapım üstleniyordu. Etkileyici hayat hikayelerini ekrana taşıyan Bir Şansım Olsa programı 152. bölümüyle sezon finali yapıyor. Peki, Bir Şansım Olsa Programı Sunucusu Neden Değişti? Bir Şansım Olsa programı sunucusu Ayşegül Günay neden yok? Ahu Sungur kimdir? İşte detaylar haberimizde...

BİR ŞANSIM OLSA PROGRAMI SUNUCUSU NEDEN DEĞİŞTİ?

Show TV'nin sevilen programı Bir Şansım Olsa'da sunucu değişikliği yaşanıyor. Bir Şansım Olsa programı yapımcılığını BBO Yapım üstleniyordu. Etkileyici hayat hikayelerini ekrana taşıyan Bir Şansım Olsa programı 152. bölümüyle sezon finali yapıyor. Bir Şansım Olsa programı sezon finali ile birlikte sunucusu da değişiyor. Programı ilk bölümünden beri sunuculuğunu yapan Ayşegül Günay ayrılıyor. Bir Şansım Olsa programı sunucusu Ayşegül Günay ayrılınca yerine yeni sunucusu Ahu Sungur katılıyor.

Ayşegül Günay Bir Şansım Olsa programına sezon finali ile veda etmiş olacak. Bir Şansım Olsa programından ayrılma sebebi açıklanmamıştır.

BİR ŞANSIM OLSA PROGRAMI YENİ SUNUCUSUAHU SUNGUR KİMDİR?

Bir Şansım Olsa programı 152. bölümü ile sezon finali yapsa da ara vermeden yeni bölümleri ile devam edecek. Bir Şansım Olsa programı 153. bölümünden itibaren sunuculuğunu Ahu Sungur üstlenecek.

Ahu Sungur 1981 İstanbul doğumlu. Oyuncu Suat Sungur ile 2002 yılından beri evli ve Ege adında bir oğulları var. Ahu Sungur Gülümse Kaderine, O Hayat Benim, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Affedilmeyen, Binbir Gece, Arka Sokaklar dizilerinde rol aldı.Bir Şansım Olsa, yeni bölümleriyle her Cumartesi-Pazar 13.00'te Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.