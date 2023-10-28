Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık Sözleri! Abdürrahim Karakoç-Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık sözleri nelerdir?

Ünlü şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'un sevilen eseri "Aydınlık"ın sözleri merak konusu oldu. İşte, Abdürrahim Karakoç'un Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık şiiri sözleri! Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık sözleri nelerdir?

Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık Sözleri! Ünlü şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'un sevilen eseri "Aydınlık"ın sözleri merak konusu oldu. Abdürrahim Karakoç'un Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık şiiri sözleri araştırılıyor. Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık sözleri nelerdir? İşte sözler...

BİR SABAH GELECEK KARDAN AYDINLIK SÖZLERİ

Gergin uykulardan, kör gecelerden

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Sonra düğüm düğüm bilmecelerden

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

---

Gökten yağmur yağmur yağacak renkler

Daha hoş kokacak otlar, çiçekler

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

---

Vurulup ömrünün ilkbaharında

Kanından çiçekler açar yarında

Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

---

Işıklar dal-budak, her kolu İslâm

Gönüller, yürekler dopdolu İslâm

Tek ölçüsü İslâm, tek yolu İslâm

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

---

İzmir'in sağından, Van'ın solundan

Erzurum, Edirne, Hatay yolundan

Kapı kapı tekmil Anadolu'mdan

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Yazar: Abdurrahim Karakoç