Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık Sözleri! Abdürrahim Karakoç-Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık sözleri nelerdir?
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Ünlü şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'un sevilen eseri "Aydınlık"ın sözleri merak konusu oldu. İşte, Abdürrahim Karakoç'un Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık şiiri sözleri! Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık sözleri nelerdir?
Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık Sözleri! Ünlü şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'un sevilen eseri "Aydınlık"ın sözleri merak konusu oldu. Abdürrahim Karakoç'un Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık şiiri sözleri araştırılıyor. Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık sözleri nelerdir? İşte sözler...
BİR SABAH GELECEK KARDAN AYDINLIK SÖZLERİ
Gergin uykulardan, kör gecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Sonra düğüm düğüm bilmecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
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Gökten yağmur yağmur yağacak renkler
Daha hoş kokacak otlar, çiçekler
Ardından bitmeyen mutlu gerçekler
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
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Vurulup ömrünün ilkbaharında
Kanından çiçekler açar yarında
Cümle şehitlerin omuzlarında
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
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Işıklar dal-budak, her kolu İslâm
Gönüller, yürekler dopdolu İslâm
Tek ölçüsü İslâm, tek yolu İslâm
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
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İzmir'in sağından, Van'ın solundan
Erzurum, Edirne, Hatay yolundan
Kapı kapı tekmil Anadolu'mdan
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Yazar: Abdurrahim Karakoç