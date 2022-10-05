Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de de başrol olarak Eda karakterini canlandırmış, 2021 yılında Maraşlı dizisinde ise Mahur karakterini canlandırmıştır. Şu anda Bir Peri Masalı dizisinde oynayan Alina Boz'un hayatı merak ediliyor. Peki, Bir Peri Masalı Zeynep Melis kimdir? Alina Boz kimdir, kaç yaşında? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz hayatı ve biyografisi nedir?

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan küçük bir kasabada dünyaya gelmiştir. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür. Peki, Bir Peri Masalı Zeynep Melis kimdir? Alina Boz kimdir, kaç yaşında? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan küçük bir kasabada dünyaya gelmiştir. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür.

Alina Boz 1.73 m. boyunda, 50 kilo ve ikizler burcudur.

İlkokula başlayana kadar Rusya'da kalmış, ailesinin işleri nedeniyle 7 yaşında Türkiye'ye dönerek İstanbul'a gelmiştir. Türkçe öğrenerek ilkokulu burada okumuş, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanmıştır.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yapmıştır. Dergi çekimleri ve reklamlarda roller almasının ardından oyunculuk kariyerine 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde Canan karakterini oynayarak başlamıştır. Paramparça dizisinde Hazal karakterini canlandırmıştır.

2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol almış, 2017 yılında Bölük filminde rol almıştır. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakterini oynamıştır. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlenmiş ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynamıştır.

Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de de başrol olarak Eda karakterini canlandırmış, 2021 yılında Maraşlı dizisinde ise Mahur karakterini canlandırmıştır.

DİZİLERİ

2013 - Cesur Hemşire - Canan Yardımcı - oyuncu - atv

2014-2017 - Paramparça - Hazal Gürpınar - Başrol oyuncusu - Star TV

2015 O Ses Türkiye - Yılbaşı Özel - Kendisi - Konuk - TV8

2016 - Dada Dandinista - Star TV

2017 - Sevda'nın Bahçesi - Defne - Yardımcı oyuncu - Kanal D

2017 - Vatanım Sensin - Prenses Anastasia

2018 - TOLGSHOW - Kendisi - Konuk - FOX

2018-2019 - Elimi Bırakma - Azra Güneş - Başrol oyuncusu - TRT 1

2021 - Maraşlı - Mahur Türel - atv

2022 - Bir Peri Masalı - Zeynep / Melis - FOX

İnternet dizi ve filmleri

2020-2021 - Aşk 101 - Eda Karacaoğlu - Başrol oyuncusu - Netflix

(Yakında) - Yılbaşı Gecesi - Disney+

Sinema filmleri

2016 - Kaçma Birader - Melis Kahveci - Yardımcı oyuncu

2017 - Bölük - Eylül

2022 - Babamın Öldüğü Gün - Hale - Kısa film

2022 - Bandırma Füze Kulübü - Leyla - Başrol oyuncusu