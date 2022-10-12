FOX Tv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kullanıcılar, dizinin oyuncularının kimler olduğunu araştırmakta. Bir Peri Masalı'nın karakterlerinden Zafer Köksal merak konusu oldu. Peki, Bir Peri Masalı Zafer kim? Bir Peri Masalı Zafer karakterini kim canlandırıyor? Zafer Köksal kimdir? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı Zafer kim? Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kullanıcılar, dizinin oyuncularının kimler olduğunu araştırmakta. Bir Peri Masalı'nın karakterlerinden Zafer Köksal merak konusu oldu. Bir Peri Masalı Zafer kim? Bir Peri Masalı Zafer karakterini kim canlandırıyor? Zafer Köksal kimdir? Detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Onur ve Bige'nin nişan haberi yalnızca Zeynep'in planını değil, duygularını da altüst etmiştir. Zeynep, Köksal ailesini farklı bir koldan fethetmeye karar verse de içten içe hala onunla Onur'u kaderin bir araya getirdiğine inanmaktadır. Alp ve paranın gerçek sahipleri ise Zeynep'i bulmak üzeredir.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.

BİR PERİ MASALI ZAFER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Peri Masalı dizisinde Zafer karakterini Mustafa Mert Koç canlandırmaktadır.

BİR PERİ MASALI ZAFER KİM?

Bir Peri Masalı Zafer karakterini Mustafa Mert Koç canlandırmaktadır. Mustafa Mert Koç, sinema ve dizi oyuncusu, sosyal medya fenomenidir.1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ayrıca Los Angeles'da oyunculuk eğitimleri aldı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı. 2018'de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.