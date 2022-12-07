Bir Peri Masalı Ümit kimdir? Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayat ve biyografisi!
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Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Ece'nin hayatı merak edildi. Peki, Bir Peri Masalı Ümit kimdir? Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayat ve biyografisi!
Bir Peri Masalı dizisinde Ümit Köksal karakterine hayat veren Tülin Ece Yazkan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Bir Peri Masalı Ümit kimdir? Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayat ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
İlk çocuk kız olunca, inşallah ikincisi erkek olur ümidiyle dünyaya gelme talihsizliğini yaşamış biri Ümit.
Bu eksisini artıya çevirmeyi başarmış.
Ablasının yaşadıklarını gözlemledikçe, onun gittiği yolun tam tersini seçmiş. Sessiz, kendi halinde, bulaşmadığın sürece kavga etmiyor ama ne baskı yaparlarsa yapsınlar kendi doğrusundan ve kendi seçimlerinden ölse geri adım atmıyor.
Kendi kurduğu bir restoranı ve catering şirketi var.
28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tülin Ece, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde Ümit Köksal karakterine hayat vermektedir.
Sefirin Kızı / Menekşe / 2019
Ufak Tefek Cinayetler / 2017-2018
Kırlangıç Fırtınası / İnci / 2017
Bodrum Masalı / İpek / 2016
Yaz'ın Öyküsü / Öznur / 2015
Yılanların Öcü / 2014