Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Ece'nin hayatı merak edildi. Peki, Bir Peri Masalı Ümit kimdir? Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayat ve biyografisi!

Bir Peri Masalı dizisinde Ümit Köksal karakterine hayat veren Tülin Ece Yazkan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Bir Peri Masalı Ümit kimdir? Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayat ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI ÜMİT KİMDİR?

İlk çocuk kız olunca, inşallah ikincisi erkek olur ümidiyle dünyaya gelme talihsizliğini yaşamış biri Ümit.

Bu eksisini artıya çevirmeyi başarmış.

Ablasının yaşadıklarını gözlemledikçe, onun gittiği yolun tam tersini seçmiş. Sessiz, kendi halinde, bulaşmadığın sürece kavga etmiyor ama ne baskı yaparlarsa yapsınlar kendi doğrusundan ve kendi seçimlerinden ölse geri adım atmıyor.

Kendi kurduğu bir restoranı ve catering şirketi var.

TÜLİN ECE KİMDİR?

28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tülin Ece, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde Ümit Köksal karakterine hayat vermektedir.

TÜLİN ECE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sefirin Kızı / Menekşe / 2019

Ufak Tefek Cinayetler / 2017-2018

Kırlangıç Fırtınası / İnci / 2017

Bodrum Masalı / İpek / 2016

Yaz'ın Öyküsü / Öznur / 2015

Yılanların Öcü / 2014