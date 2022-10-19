FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Bir Peri Masalı dizisinin oyuncularından Neslihan karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bir Peri Masalı Neslihan kimdir, gerçek adı ne? Bir Peri Masalı dizisi Neslihan karakteri kim oynuyor? Bir Peri Masalı Neslihan gerçekte kim? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı Neslihan kimdir? Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Peri Masalı dizisindeki Neslihan karakteri merak konusu oldu. Peki, Bir Peri Masalı Neslihan kimdir, gerçek adı ne? Bir Peri Masalı dizisi Neslihan karakteri kim oynuyor? Bir Peri Masalı Neslihan gerçekte kim? Detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI NESLİHAN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Bir Peri Masalı dizisinde Köksalların büyük kızı Neslihan Köksal karakterini oyuncu Hazal Filiz Küçükköse canlandırmaktadır.

BİR PERİ MASALI NESLİHAN GERÇEKTE KİM?

1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.