Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı FOX'ta ekrana gelen Bir Peri Masalı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Haberin ardından Bir Peri Masalı neden final yaptı? Bir Peri Masalı neden bitti, sona erdi? Bir Peri Masalı bitti mi, final mi yaptı? Soruları gündem oldu.

Bir Peri Masalı neden bitti? Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı FOX'ta ekrana gelen Bir Peri Masalı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Haberin ardından Bir Peri Masalı neden final yaptı? Bir Peri Masalı neden bitti, sona erdi? Bir Peri Masalı bitti mi, final mi yaptı? Soruları gündem oldu. İşte detaylar...

BİR PERİ MASALI NEDEN FİNAL YAPTI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Geçtiğimiz haftalarda Deniz Uğur'un dahil olduğu proje, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Medyapım imzalı dizinin dün ekrana gelen final sahnesinde Zeynep (Alina Boz) karakterinin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan dizi final kararı aldı. Sevilen dizi 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek.

Bir Peri Masalı

BİR PERİ MASALI KONUSU

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

Bir Peri Masalı

BİR PERİ MASALI OYUNCULARI

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.