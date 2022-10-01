Bir Peri Masalı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Peri Masalı dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı?
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Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Bir Peri Masalı'nın hangi gün yayınlandığı, yeni bölümünün hangi gün olduğu merak ediliyor. Diziyi yeni bölümüyle gününde izlemek isteyenler, Bir Peri Masalı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Peri Masalı dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı? araştırması yapıyor. Peki, Bir Peri Masalı dizisi ne zaman yayınlanıyor? İşte detaylar...
Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Peri Masalı dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı?
Bir Peri Masalı her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günü ekrana gelmektedir. Bazı günler tekrar bölümleri yayınlanabiliyor. Fakat yeni bölümü Çarşamba yayınlanıyor.
Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak. FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi. Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor.
Alina Boz - Zeynep / Melis
Taro Emir Tekin - Onur Köksal
Nazan Kesal - Harika Köksal
Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal
Müfit Kayacan - Hamit Köksal
Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal
Tülin Ece - Ümit Köksal
Baran Bölükbaşı - Alp
Kadir Çermik - Samet
Bilgi Aydoğmuş - Bige
Okan Urun
Şener Savaş
Canan Atalay
Ali Aksöz - Fuat Gürman
Merve Oflaz - Ela