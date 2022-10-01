Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Bir Peri Masalı'nın hangi gün yayınlandığı, yeni bölümünün hangi gün olduğu merak ediliyor. Diziyi yeni bölümüyle gününde izlemek isteyenler, Bir Peri Masalı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Peri Masalı dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı? araştırması yapıyor. Peki, Bir Peri Masalı dizisi ne zaman yayınlanıyor? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Peri Masalı dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı?

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Peri Masalı her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günü ekrana gelmektedir. Bazı günler tekrar bölümleri yayınlanabiliyor. Fakat yeni bölümü Çarşamba yayınlanıyor.

BİR PERİ MASALI KONUSU NE?

Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak. FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi. Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Alina Boz - Zeynep / Melis

Taro Emir Tekin - Onur Köksal

Nazan Kesal - Harika Köksal

Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal

Müfit Kayacan - Hamit Köksal

Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal

Tülin Ece - Ümit Köksal

Baran Bölükbaşı - Alp

Kadir Çermik - Samet

Bilgi Aydoğmuş - Bige

Okan Urun

Şener Savaş

Canan Atalay

Ali Aksöz - Fuat Gürman

Merve Oflaz - Ela