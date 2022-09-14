Ekranların yeni dizisi Bir Peri Masalı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Medyapım imzalı olarak FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Bir Peri Masalı'nın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. Peki, Bir Peri Masalı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bir Peri Masalı uyarlama mı? Bir Peri Masalı ne zaman başlayacak? İşte dizi konusu ve oyuncuları...

Fox TV'nin yeni başlayacak dizisi Bir Peri Masalı hakkında, Bir Peri Masalı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bir Peri Masalı uyarlama mı? Bir Peri Masalı ne zaman başlayacak? araştırması yapılıyor. Peki, Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Bir Peri Masalı dizisi uyarlama mı? Ayrıntılar sizlerle...

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Peri Masalı birinci bölümü ile 21 Eylül Çarşamba günü Fox TV'de ekranlara gelecek.

BİR PERİ MASALI KONUSU NEDİR?

Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak. FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi. Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor.

BİR PERİ MASALI UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi yer almamaktadır.

BİR PERİ MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tarık Emir Tekin

Alina Boz

Nazan Kesal

Hazal Filiz Küçükköse

Tülin Ece

Baran Bölükbaşı

Kadir Çermik

Müfit Kayacan