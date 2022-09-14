Bir Peri Masalı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bir Peri Masalı uyarlama mı? Bir Peri Masalı ne zaman başlayacak?
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Ekranların yeni dizisi Bir Peri Masalı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Medyapım imzalı olarak FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Bir Peri Masalı'nın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. Peki, Bir Peri Masalı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bir Peri Masalı uyarlama mı? Bir Peri Masalı ne zaman başlayacak? İşte dizi konusu ve oyuncuları...
Fox TV'nin yeni başlayacak dizisi Bir Peri Masalı hakkında, Bir Peri Masalı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bir Peri Masalı uyarlama mı? Bir Peri Masalı ne zaman başlayacak? araştırması yapılıyor. Peki, Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Bir Peri Masalı dizisi uyarlama mı? Ayrıntılar sizlerle...
Bir Peri Masalı birinci bölümü ile 21 Eylül Çarşamba günü Fox TV'de ekranlara gelecek.
Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak. FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi. Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor.
Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi yer almamaktadır.
Tarık Emir Tekin
Alina Boz
Nazan Kesal
Hazal Filiz Küçükköse
Tülin Ece
Baran Bölükbaşı
Kadir Çermik
Müfit Kayacan