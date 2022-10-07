FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin hangi günler yayınlandığını araştırmakta. Bir Peri Masalı dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bir Peri Masalı hangi gün yayınlanıyor? Bir Peri Masalı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Bir Peri Masalı hangi gün yayınlanıyor? Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Bir Peri Masalı dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Peri Masalı dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu.Peki, Bir Peri Masalı hangi gün yayınlanıyor? Bir Peri Masalı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Onur ve Bige'nin nişan haberi yalnızca Zeynep'in planını değil, duygularını da altüst etmiştir. Zeynep, Köksal ailesini farklı bir koldan fethetmeye karar verse de içten içe hala onunla Onur'u kaderin bir araya getirdiğine inanmaktadır. Alp ve paranın gerçek sahipleri ise Zeynep'i bulmak üzeredir.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.

BİR PERİ MASALI HANGİ GÜN?

Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günü yayınlanmaktadır.

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Peri Masalı her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de izleyicilerle buluşuyor.